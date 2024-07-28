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Çelik'ten CHP'li vekil Tan'a sert tepki: Sorumsuz ve yakışıksız bir ifade

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#Ömer Çelik#Namık Tan#Mavi Vatan
Çelikten CHPli vekil Tana sert tepki: Sorumsuz ve yakışıksız bir ifade
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 09:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında "'Masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir" notunu düştü.

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Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

CHP Milletvekili Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır.

CHP’de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur…

Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır…

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#Ömer Çelik#Namık Tan#Mavi Vatan

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