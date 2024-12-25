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Çelik'ten CHP'li Bağcıoğlu'na tepki: Emekli askerleri eylem yapmaya çağırması sorumsuz bir yaklaşımdır

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#AK Parti#Ömer Çelik#Yankı Bağcıoğlu
Çelikten CHPli Bağcıoğluna tepki: Emekli askerleri eylem yapmaya çağırması sorumsuz bir yaklaşımdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 17:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır.

Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak “siyasi” niteliğe sahiptir.

Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir.

CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır.

Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."

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#AK Parti#Ömer Çelik#Yankı Bağcıoğlu

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