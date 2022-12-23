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Çelik’ten baba-oğul yorumu: Arabesk filmi gibi

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#Ömer Çelik#AK Parti#MKYK
Çelik’ten baba-oğul yorumu: Arabesk filmi gibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarının ardından özetle şunları söyledi:

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“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İmamoğlu’yla baba-oğul gibiyiz’ açıklaması arabesk filmlere benzemeye başladı. Biri onu seviyor, öteki onu seviyor. Apolitik ve garip de bir tablo. Arabesk film izler gibi izliyoruz.

SORUMLULAR HESAP VERECEK

6 yaşındaki çocuğa istismar insanlık dışı eylem. Bir çocuğun uğradığı zulüm, tecavüz asla affedilmeyecek suç. Buna izin veren buna şahit olan kim varsa hesap vermeli. Bunu ne dinimiz ne de insanlık kabul etmez. Son derece güçlü bir tepki verdik. HSK da bununla ilgili soruşturma açtı. Bunların hepsinin hesap vermesi lazım. Buradaki tavrımız nettir. Bu çirkinliği örtbas eden kim varsa hesap verecek. İlk andan itibaren bunu lanetledik. Bu lanetli eylemle ilgili adı geçenlerin tutuklandığını biliyoruz bundan sonra da biz bu süreci takip edeceğiz. Birileri de çıkıyor bunu vesile addedip bir takım sivil toplum kuruluşlarını hedef gösteriyorsa bu da istismardır. Bir kere daha lanetliyoruz.

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CEHALET İÇİMİZİ ACITIYOR

Taliban’ın kız çocuklarına okul yasağı bizim içimizi acıtıyor. Böyle bir şeyin insanlık değeri açısından kabul edilmesi mümkün değil, İslam açısından da kabul edilmesi mümkün değil. Kendi üniversitesindeki kız üniversiteye sokulmadığı için derse girmeyen erkek öğrencileri ve öğretim üyelerini de tebrik ediyoruz. İnsanlığı kimse böyle bir cehaletle baş başa bırakamaz.”

 

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#Ömer Çelik#AK Parti#MKYK

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