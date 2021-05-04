Çelik’ten Anastasiadis’e: Saygısızlığı aynen iade ediyoruz

Çelik, dün AK Parti MYK toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:

“Anastasiadis’in Paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık koyuyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC’yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı, milletimize karşı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

BÜYÜK ÇILGINLIK İÇİNDE

Müzakere zeminini yok eden Anastasiadis’tir. Anastasiadis büyük çılgınlık içinde açıklamalar yapıyor. KKTC ve Türkiye’yi AB’ye şikâyet edeceğini söylüyor. AB’nin bu konu üzerinde siyasi söylemlerini yenilemesi lazım. Bu şekilde bir şikâyet mekanizmasının çalışması AB’nin geleceği için de düşündürücüdür. AB’nin vizyonsuzluk karşısında Miçotakis’e armağan ettiği bir durumdur. Müzakereden kaçan kesim Rum tarafıdır. Ada’daki gerçeklere uygun bir müzakere yapılmalıdır.

Kimsenin elinde bunu soykırım olarak ele alacak hukuki ve tarihi bir dayanak yok. 1915’in şartlarında yaşanan olaylarla ilgili Türkiye özgüvenli bir şekilde davranmıştır. Bu konuda en güçlü bir şekilde hareket edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin eksik yaptığı bir şey yoktur. AB’de de dile getiriyoruz. Bu ülkelerin geçmişinde mazlum ülkelere karşı vicdani cari açık var, Türkiye’ye iftira atıyorlar. Bunlar Türkiye’ye karşı kullanılan siyasi manivelardır.”

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