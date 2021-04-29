Çelik’ten Akşener’e tepki

Çelik, Twitter’daki hesabından şu mesajları paylaştı:

“Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden’a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden’dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır. Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletimiz ve tüm dünya şahittir. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece Milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara