Çelik’ten Akşener’e: En niteliksiz konuşma

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Basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şöyle konuştu:

“Buraya gelirken arkadaşlar söylediler Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener’i bu konuşması sebebiyle tebrik etmiş. Dolayısıyla bu niteliğe, bu yakışıksızlığa bir çifte destek durumu söz konusu olmuş. Bakalım bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi? Sayın Akşener’in devlet görevi yaptığı kısıtlı bir dönemde ortaya koyduğu en yüksek performans, milletin değerlerinin, milletin örfünün üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır, bununla övünmektir. Ortaya koyduğu en büyük icraat budur.

Henüz kendi ittifaklarını doğru dürüst yönetemeyenler, kendi partilerini, kendi ortaya koydukları ilkelere uygun bir şekilde yönetemeyenlerin hiç kimseye devlet adamlığı dersi verme gibi bir hak içerisine girmesi söz konusu olamaz. Hele Cumhurbaşkanımıza böyle yaklaşmaları ancak abesle iştigal olur. Her ağzınıza geleni söyleyip arkasından da belli sınırlar içerisinde eleştiriyle karşı karşıya kaldığınız zaman bunu ‘Bir kadın siyasetçiye dönük’ olarak düşünmeyeceksiniz. Kandil’deki teröristlere söyleyemedikleri lafları Cumhurbaşkanımıza dönük olarak söylüyorlar. Yüce milletimizin takdirine arz ediyoruz.”