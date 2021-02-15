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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Çelik'ten ABD'ye Gara tepkisi! 'Utanç verici bir yaklaşım'

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Çelik'ten ABD'ye Gara tepkisi! 'Utanç verici bir yaklaşım'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında yer verdiği ifadelere tepki gösterdi. Çelik, "NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamayarağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır" dedi

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir. NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır. Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz" ifadelerini kullandı. Çelik, bu tavrın terörle mücadele değil, teröre destek olduğunu vurguladı.

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