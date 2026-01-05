ÇELİKKUBBE’ye yeni siper

Haberin Devamı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER-1, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamlamıştır. Zorlu bir senaryo altında manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eşzamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, Siper-1’in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir. Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için milli imkânlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz.”

BEKA MESELESİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Siper batarya teslimatı kabul atışından fotoğraf paylaşarak, “Ülkemiz için bir beka meselesi olarak gördüğümüz stratejik hava savunma sistemlerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.