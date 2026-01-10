×
Çelikkubbe’nin ‘ejderha’sı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 07:00

ASELSAN, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE teslimatlarını bu yıl yoğun şekilde sürdürecek, ÇELİKKUBBE bileşenlerinden EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi de kullanıma sunulacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA İstanbul’un “SAHA Sohbet” programında, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASELSAN’ın 14 Kasım 1975’te Ankara’da bir apartman dairesinde 4 kişiyle başlayan yolculuğunun, bugün 50. yılında 13 bin kişilik bir aileyle devam ettiğini dile getiren Akyol, şirketin bugün 25 ülkede fiilen operasyon yürüttüğünü ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde aktif üretim tesislerine sahip olduğunu belirtti. Ahmet Akyol, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE’nin yıllara yayılan radar, haberleşme, navigasyon, komuta kontrol ve elektronik harp birikiminin üzerine inşa edildiğini belirterek, sistemin temelinde ASELSAN’ın geliştirdiği yapay zekaya dayanan bir yazılım ve askeri 5G tabanlı bir ağ bulunduğunu bildirdi.

Ankara’daki tesisin Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olduğunun altını çizen Akyol, farklı frekanslarda radarlar, IRST sensörleri ve elektronik harbin aynı yapıda birleştirildiğini ifade etti.  

 

