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Gündem
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı

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Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
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ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Kan, 14 yaşındaki oğlu Fırat'ın isteği üzerine kardan Akşemsettin'in heykelini yaptı.

Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettinin heykeli yaptı
Zafer Mahallesi'nde oturan heykeltıraşlığa merakı olan çiftçi Hakan Kan, kar yağışı sonrası oğlu Fırat'ın isteği üzerine Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin olarak bilinen Mehmed Şemseddin'in heykelini yaptı. Pandemi nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve oğlu için evin bahçesinde kardan Akşemsettin'in heykelini yaptığını anlatan Hakan Kan, "Pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Oğlum Fırat, kar yağışı sonrası kardan adam yapmak istedi. Ben de oğlumla birlikte tarih büyüğümüz olan Akşemsettin’in heykelini yaptık. Amatör bir çalışma ile güzel bir eser yaptık ve çok eğlendik" dedi.

 

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