Çelik: Yönetim zafiyetinin ötesinde

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki karla mücadele konusunda özetle şu ifadeleri kullandı:

“İBB’nin büyük bir yönetim zafiyeti olduğu ortaya çıktı. Açıklama yapmak yerine suçlayıcı bir yaklaşım var. Yoğun bir kar yağışının beklendiği açıklandı. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. Belediye herkese tedbir çağrısı yaparken kendi tedbir almamış. Belediye yönetiminin sorumluluk alanı içerisinde insanlar mahsur kaldı. Kar temizleme araçlarının zincirsiz bir şekilde nasıl savrulduğu, kendisinin bir kriz unsuru olduğu görüldü. Kar küreme araçlarından bir tanesi belediye başkanının yemek yemesine yardımcı oldu. Bilgilendirmeyi yapan belediye görevlisinin yurtdışında olduğu görünüyor.

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SAVRULAN BİR YÖNETİM

Bundan önceki krizlere müdahaleler açısından bakıldığında, İBB yönetimi çeşitli kurumlarla provalar gerçekleştirir ve tedbirleri alırdı. Şimdi tedbir almayı bırakın yol haritasından uzak, hangi noktaların kilitleneceğinden başı boşluk içerisinde savrulan bir yönetimsizlik var. Bir koordinasyon olmadığı görülüyor. İBB yönetimi bu koordinasyon içerisinde İstanbulluya sahip çıkan bir davranışta olmuyor. Kriz hazırlıklarının hiçbirinin olmadığı ve yönetim anlayışının kriz sebebi olduğu bir tablo olduğu anlaşıldı. Kimin hangi restorana gittiği kimseyi ilgilendirmez. Ama yüzbinlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi problem olur ve siyasi bir tartışma meydana gelir. AK Partili yerel yönetimler krizle mücadele ederken yolda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için belediye binalarını açtılar.

TABİİ Kİ TIKANMA OLDU

Bir başka yalan da İBB’nin sorumluluk alanları kilitlenmişken Bakanlığın faaliyet alanlarının tıkandığı söyleniyor. Tabii ki bu afette tıkanmalar oldu. Önemli olan bunlarla nasıl mücadele edildiğinin gösterilmesidir. Günlerce açılamayan yerler olabilir. Önemli olan bir afet yönetiminiz var mı, afet nedeniyle sıkıntıya düşecek vatandaşlar için bir eylem planınız var mıdır? İBB’nin bir müdahale planı yok. Daha da kötüsü, bir suçlama kampanyası yapıldı. Üstelik bu CHP Genel Merkezi eliyle yapılıyor.”

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RESTORAN SORUSU

Çelik “Vatandaşa gitmesi gereken hizmet gitmiyor. Siyasi tartışmaların merkezinde olması doğaldır. Hiçbir şeye karışmasalar belediyenin kendi kendine krize müdahale edecek yapısı var. Burası herkesin gittiği bir restoran. İBB Başkanı, krizle ilgili bir açıklama yapmak yerine; zaaf var, krizi yönetemiyorsunuz, saatlerinizi bir restoranda nasıl harcayabiliyorsunuz bunları açıklamak yerine suçlamalar yoluyla bir yaklaşım ortaya koyuyor” dedi.