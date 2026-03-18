Çelik: Türkiye ateşten uzak duracak

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları söyledi:

“Bugün İran ile ilgili olarak bütün olumsuz gelişmelere ek olarak yeniden üst düzey yetkililere suikast yapıldığı ve onların hedef alındığı haberleri geldi. Amerika’dan yapılan açıklamalara baktığımızda Hürmüz Boğazı’nın kapatılması şeklinde İran’ın kendisini savunmasına dönük bir senaryonun gündeme doğru düzgün alınmadığı, hatta İran’ın uğradığı haksız ve hukuksuz saldırı karşısında yapacağı bazı şeylerin tahmin edilmediği şeklinde birtakım değerlendirmeler geliyor. Maalesef bunu geçmişte de gördük. Irak Savaşı’nda da yanlış istihbaratlar ve yanlış değerlendirmelerle çok büyük facialara yol açacak işler yapılmıştı. Şimdi uluslararası hukuk açısından, kurala dayalı düzen açısından İran tamamen haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru bir saldırıyla karşı karşıya. Burada rejimle ilgili sorunlar olduğundan bahsediliyor, güvenlikle ilgili sorunlar olduğundan bahsediliyor, nükleer konudan bahsediliyor, füze sisteminden bahsediliyor.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor Haberi görüntüle

Müzakere masası kurulmalıdır ve bu müzakere masası temelinde bütün sorunların çözüleceği iradeyi dünya ortaya koymalıdır. m MEZHEP TARTIŞMALARI: Mesele Sünnilik veya Şiilik meselesi değildir. Mesele Müslüman olma meselesidir. Şimdi komşumuz İran haksız ve hukuksuz bir saldırıya uğrarken bütün bunun içerisinde durulması gereken yer birincisi Türkiye’nin milli güvenliği konusunda kararlı olmaktır. İkincisi bölge barışının korunması konusunda kararlı olmaktır. Üçüncüsü küresel barışı da tehdit eden bütün şer şebekelerine karşı durmaktır. Bütün bunun içerisinde tutup da mezhep tartışması açmak son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bunun Türkiye’ye faydası yoktur. Komşu halklara ve kardeş ülkelere de bir faydası yoktur.

m TÜRKİYE PROVOKASYONA GELMEZ: Ülkemize gelen füzelerle ilgili de şunu söylemek isterim. İran tarafı kendilerinin Türkiye’yi hedef alacak bir füze atmadığını söylüyor. Tabii bizim de gördüğümüz bazı şeyler var. Bunu çeşitli radar sistemlerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu tartışmayı şöyle bağlayalım. Eğer bu ayrıksı bir unsurun kendi kendine yaptığı iş ve yaklaşımsa Türkiye milli güvenliği açısından en hassas ülkelerden biridir. Türkiye kimsenin provokasyonuna gelmez.

Gözden Kaçmasın Özgür Özel Akın Gürlek savaşı Haberi görüntüle

m BU GİDİŞLE ÖZGÜR ÖZEL CHP’Yİ TARİHTEN SİLECEK: (Özgür Özel’in Akın Gürlek’le ilgili iddiaları) Sayın Bakanımız dedi ki hem yargıya gideceğim hem de diğer şekilde bu söylediklerinin yalan olduğunu beyan etti. Özgür Özel silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi’ni de tarihten silecek.”