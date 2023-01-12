Çelik: ‘TSK komuta kademesine hakaret kabul edilemez’

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AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları söyledi:

‘HİÇ ŞAŞIRTICI OLMADI’

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ortaya koyduğu başarılar dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye’yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor. Demokraside eleştiri bir haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir.

Bu sözlerin Kılıçdaroğlu’ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu’nun nefret siyaseti, TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı. Şimdiki komuta kademesi görevlerini yerine getirirken terörle mücadele başta olmak üzere herkes tarafından takdir edilmektedir. Bunu eleştirenler sadece Türkiye’nin düşmanlarıdır. Biz CHP’nin PKK’ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan’da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.”

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CHP: OBÜSÜ ALKIŞLASA BİR ŞEY DİYEN YOK

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda kuvvet komutanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamasıyla ilgili, “‘Fırtına obüsleri yaptık. Askerin durumunu iyileştireceğim, savunmada şunu yapacağım’ dese asker de gidip alkışlasa, ona bir şey diyen yok” dedi.

Alkış tartışması dün Meclis Genel Kurulu’nda parti yöneticileri arasında devam etti. CHP’li Özel, “Askeri vesayet bir tek iktidara yapıldığı zaman mı darbedir, iktidara yapıldığında mı vesayettir? Yürütmenin başı olarak bir partinin genel başkanı -atıyorum- ‘Fırtına obüsleri yaptık. Askerin durumunu yileştireceğim, savunmada şunu yapacağım’ dese asker de gidip alkışlasa, ona bir şey diyen yok. Ya, ana muhalefet liderinin yurtdışı temaslarını alaycı bir dille eleştirirken avuçları patlıyor beylerin. Herkes haddini, sınırını, hududunu bilecek. Kuvvet komutanlarının alkışına mı kaldınız?” diye konuştu.

Bu sözlere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de “‘Asker nerede? Yargı bürokrasisi nerede’ diye sizler çağrılar yapıyordunuz. Türkiye’de yargı ve askeri bürokrasinin vesayetini sonlandıran AK Parti’dir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Oralardan artık güç gelmeyeceğini gördükten sonra, sivil siyasette vatandaşın kıymetini anladıktan sonra kendi dilinizi değiştirdiniz. O yüzden AK Parti’ye teşekkür etmeniz lazım vatandaşla olan temasınızı arttırdığı için” dedi.(ANKARA)