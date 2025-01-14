Çelik: Terörü ülke gündeminden çıkaracağız

Haberin Devamı

“Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Her destek olumlu karşılanacaktır. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum.

DEM’LE GÖRÜŞME

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti ile görüşecek mi?) Terörsüz Türkiye hedefi için görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız genel olarak ortaya çıkan durumdan memnun. Biz buna iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Geçmiş dönemde ortaya çıkan sıkıntıların bu sürece etki etmemesi noktasında büyük hassasiyet var. Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. ‘Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar’ diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye’dir. Gazi ve şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyorum. Onların evlatlarının emanetini başımızın üstünde taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyle ilgili herhangi bir gündem yok şu an.

Haberin Devamı

YENİDEN ADAYLIK

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağı) Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Sayın İbrahim Tatlıses’in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. ‘Siz varsanız biz de varız’ diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur.”