Çelik: Terörsüz Türkiye’de yeni aşamadayız

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ADAYIMIZ ERDOĞAN’DIR

“Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Daha önce de kendileri bunu izah etmişti. Cumhur İttifakı’nın birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

YASAL ÇERÇEVE

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Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürüyor. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak, silah bırakmayı temin etmek ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tamamen sona erdirmek amacıyla yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin çok gecikmeden, bir an önce Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Meclis Başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek bu süreci tamamlanması, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması önemli. O imzanın arkasında herkesin durması kıymetlidir. Hedef PKK’nın tüm şube, uzantıları ile sona ermesidir. Türkiye ve bölge gündeminden çıkmalı. Terörsüz Türkiye’de yeni aşamadayız.

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PARTİLERİN KATKISI ÖNEMLİ

Bugün, bütün bu evreler geçildikten ve çalışmalar tamamlandıktan sonra terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelinmiştir. Burada söz konusu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin ve bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle aşabilecek kapasiteye sahiptir. Bu konuyu çözmeye yönelik bir yasal çerçeve olmalıdır. Amaç terörün sona ermesi ve silahlı yapılardan Türkiye’nin kurtulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu süreç tamamlanmış olacaktır. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek. Süreci çarpıtarak, iftiralar atarak sabote etme çabalarının da farkındayız. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır; terörsüz bölge ve Türkiye hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz.”