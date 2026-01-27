Çelik: Suriye’de teröre yer yok

Haberin Devamı

AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Çelik, özetle şunları aktardı: “Suriye’deki herkesin kazandığı tek Suriye, tek ordu ilkesine bağlılık çerçevesinde tüm etnik grupların ve tüm dini grupların haklarının garanti altına alınacağı bir modelin ortaya çıkmasını ifade ediyorduk. Hangi adı kullanırsa kullansın, hangi harfleri kullanırsa kullansın hiçbir terör örgütünün burada var olmaması gerektiğini net bir biçimde ifade ediyoruz ve bu konuda uzun süredir uyarılarımızı açık şekilde yapıyoruz.

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kapsamında PKK’nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini, buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa’daki illegal yapılanmaların da dâhil olduğunu açıkça ifade ettik. Suriye açısından bizim önemsediğimiz, hem kan dökülmemesi, hem Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarının garanti altına alınması ve terörün vesayetinden kurtulması, hem de Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren terör ve asimetrik silahlı grupların ortadan kalkması, ancak bunun Suriye’nin bir parçası olarak gerçekleşmesidir. Bu bakımdan 10 Mart Mutabakatı’nın önemini özellikle vurguladık.

SDG MUTABAKATA UYMADI

* Ortadoğu’da kimlik kavgaları son derece acı sonuçlar doğuruyor. Yüzyıl içerisinde ilk defa çoğulculuğu benimseyen bir kararname ortaya çıktı. Maalesef 10 Mart Mutabakatı’na SDG tarafından uyulmadığı için askeri operasyonlar başladı. SDG ve DEAŞ’ın kaybını kim ki Kürtlerin ya da Arapların kaybı gibi kodluyorsa onun Kürt ya da Arap diye bir derdinin olmadığı, net bir şekilde görülür.

DEĞERLER İTTİFAKI ORTADAN KALKTI

* Bugün Avrupa’daki bazı ülkeler Grönland tartışmaları üzerinden seslerini yükseltirken, itiraz ettikleri uygulamaların aynısını Afrika’daki pek çok ülkeye yaptıklarını hatta bugün eleştirdikleri söylem ve girişimlerin benzerlerini daha bir ay önce Afrika’da bir ülkede darbe teşebbüsü yoluyla denemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu tablo, Avrupa’nın norm koyma kabiliyetini maalesef kaybettiğini göstermektedir. Batı ittifakı kendisini yalnızca askeri bir yapı olarak değil, aynı zamanda değerler ittifakı olarak tanımlıyordu. Ancak bugün bu değerler ittifakı olma vasfının nasıl çatladığını ve ortadan kalktığını açıkça görüyoruz. Bu bağlamda daha önce de ifade ettiğim gibi, İtalyan sosyalist düşünür Gramsci’nin “Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor; şimdi canavarlar zamanı” sözü son derece açıklayıcıdır.

İRAN’A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

* İran konusunu çok yakından takip ediyoruz. İran’a bir dış müdahalenin karşısındayız. Hem dış müdahale hem de dış müdahale yoluyla bir darbenin son derece yanlış sonuçlar doğurabileceğini net bir şekilde ifade ediyoruz.

* (Kobani’ye insani yardım gönderilecek mi?) 11 TIR yardım gönderdik. Bu yardımlar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi o koşullarda asla bırakmayacağız.

* (Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müze yapılıyor iddiaları) Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dönemdeki faaliyetlerini hatırlatacak, devletin o zamanki hafızasına boyut katacak şekilde bu müze yapılıyor. Milli Saraylar’a bağlı çalışacak. Tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık bir alan olacak.”

DEM PARTİ’YE: KIRMIZI ÇİZGİMİZ İHLAL EDİLMİŞTİR

Ömer Çelik “İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek mi” sorusunu yanıtlarken DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik ifadelerini de eleştirdi:

“Son süreçte ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda ortaya koyulan fedakârlığı herkes gördü. Şimdi bazı isimlerin çıkıp Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye söyledikleri son derece ahlak dışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik bu ifadeleri lanetliyoruz. Onların hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir ve bu kırmızı çizgi açıkça ihlal edilmiştir. Bu ihlali yapanlar, daha düne kadar Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi konusunda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet iradesini hem de Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısını defalarca vurguluyorlardı. Bugün ise “Kürtlere sahip çıkıyorum” söylemi altında, esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi bu ifadelerle hedef alması, en büyük Kürt düşmanlığıdır. Bunun arkasına ‘Kürtlerin kazanımlarını savunuyoruz, Kürtlerin değerlerini ve kimliğini savunuyoruz’ gibi cümleler eklenmesi açıkça yalandır. Bu kırmızı çizgi ihlal edilmemeliydi.”