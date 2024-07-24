Çelik: Sokak hayvanları düzenlemesi çözümsüzlüğe itilmesin

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin basın açıklaması yapan Ömer Çelik, özetle şöyle konuştu:

“‘Ötanazi’ ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor. Bunun bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. O yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu.

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BİRÇOK YASAK KALKTI

(CHP Genel Başkanı Özel’in “Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa o hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz” cümlesine yanıt) Özel’in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık. TRT’de bununla ilgili kanal açtık. Birçok yasak kalktı.

KARŞIMIZDA CHP’LİLER VARDI

Türkiye’de terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürt vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP’li milletvekilleri vardı. Özel’in açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye’de yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclisimiz zaten çalışıyor.

ESAD İLE GÖRÜŞME TAKVİMİ

(Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir görüşme yapılacak mı?) Putin’in de bir iradesi söz konusu. Bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Kurumların olgunlaştırdığı dosya siyasi düzeye gelip, sonra dışişleri bakanlarının oluşturacağı çerçeve Cumhurbaşkanımıza ve Suriye Devlet Başkanı’na sunulur. Ondan sonra bir takvim oluşturulur. Bu iki devlet arasında görüşmeyle mi olur, aracı bir ülkeyle mi olur bu da olgunlaşması gereken bir konu.

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GAZZE BİRİNCİ MESELEMİZ

Birinci meselemiz Gazze. İsrail’in güvenli bölgelere bile saldırısı söz konusu. Hep beraber göreceğiz ki ABD’de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu’yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek.”