Çelik: Seçimler Londra’da Washington’da yapılmayacak

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“KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETSİN: Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin,Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gidiyormuş. Seçimler Türkiye’de yapılacak. Londra’da, Washington’da yapılmayacak.

TOGG, TÜRKİYE YÜZYILI ADIMI: Türkiye’nin 60 yıldır hayali olan projelerden birinin hayata geçmesi sevindirici. Dünyada yankılanması ve Türkiye’de milletimizin bir özleminin yerine gelmesi bakımından Türkiye Yüzyılı’nın somutlaşan adımlarından biri olarak gündeme geldi.

‘KİMYASAL SİLAH’, İFTİRA: TSK kimyasal silah kullandı diye bir aşağılık iftiranın dillendiriliyor olması nefret suçu mu, ifade özgürlüğü mü? Dünyanın herhangi bir ordusuna kimyasal silah kullanıyorsunuz dediğinizde bu en ağır suçlamadır.”

REFERANDUM SEÇİMLE BİRLİKTE OLABİLİR

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AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi Anayasa değişikliği oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Anayasa değişikliği için referanduma, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile birlikte gidilmesinin seçenekler arasında olduğu değerlendirildi. Üç sandığın birlikte kurulmasının düşünüldüğü Anayasa değişikliği teklifinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Özlem Zengin’in Meclis’e sunmasına karar verildi. Anayasa değişikliğinin Meclis’te 400 milletvekili “evet” dese bile yine de referanduma gidilmesi gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.