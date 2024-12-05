Çelik: Rejim ve PKK’nın işbirliği çok net

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AK Parti Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır. Suriye içindeki çatışmaların yükselmesi yönünde bir yaklaşımımız yoktur. Cumhurbaşkanımız ortak çalışma iradesini korumaktadır.

Daha önce varılan mutabakatlarda birinci talebimiz Tel Rıfat ve Münbiç’ten terör örgütünün çıkarılmasıydı. Bu yerine getirilmedi. Terör unsurları oradan çıkarılmadı. Bu durum Türkiye’ye bir tehdittir. Rejim terk ettiği yerlere terör örgütünü davet edip onlara teslim etmektedir. Bu da rejim ile terör örgütlerinin işbirliğini gözler önüne sermekte. Tel Rıfat ve Münbiç’te terör örgütlerini görmek istemiyoruz. İkinci mesele de 30 km derinlik meselesi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemize dönük tehditlerde bu tehditlerin sınır dışına atılması konusunda beyanımız bildirildi. Bu işbirliklerinin fotoğrafını net şekilde çekiyoruz.

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CUMHURBAŞKANI’NIN ESAD’A ÇAĞRISI GEÇERLİ

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda pek çok ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Esad ile bir araya gelerek normalleşmeyi başlatmak gerektiğini, meseleleri kendi kendimize çözmemiz gerektiğini ifade etti. Bugünkü noktaya gelene kadar ‘muhaliflerle bir araya gelsin, kapsayıcı hükümetle Suriye birlik içinde yoluna devam etsin’ denildi. Yayılmacı ve çatışmacı arzu içinde değiliz. Kapsayıcı devlet modeli yollarına devam etsinler. Türkiye’ye dönük olarak tehdit oluşturulmasın. Şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konu herhangi bir göç dalgasının oluşmaması. Cumhurbaşkanımızın çağrısı bugün de geçerli.

ÖZEL’İN CÜMLESİ SORUMSUZLUK

Özgür Özel’in konuşmalarını izledik. Türkiye’ye değil de başka ülkelere söyleyeceklerini Türkiye Cumhuriyeti’ne söylüyor. Türkiye’nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız. Özel’in böyle bir cümlesi büyük sorumsuzluk. Muhalefet ‘Türkiye burada birtakım grupları tahrik edip Suriye’nin zayıflamasına yol açıyor, bu da İsrail’in işine yarıyor’ diyor. Bu gerçek bir siyasi idraksizlik. Türkiye bu meselenin herhangi bir tahrik edeni değildir.”