Çelik: PKK’nın feshine odaklandık

Haberin Devamı

AK Parti’nin DEM heyeti ile Meclis’te yaptığı görüşmede PKK’nın kendisini feshine odaklandıklarını belirten Çelik, “Önceliğimiz PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesidir. Şart ve önadım gibi taleplerin gündeme gelmemesi gerekiyor” dedi. MKYK toplantısı sonrası açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

“(AK Parti-DEM Parti görüşmesi) 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konulduğu gibi PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Al-ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Ateşkes gibi, Terörsüz Türkiye’yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen bir takım ara ve geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. PKK silah bırakmalıdır. Tüm unsurlarıyla silah bırakılmalı. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. PKK silah bıraksın derken bu SDG ve YPG’yi de ilgilendirir.

Haberin Devamı

PRATİĞE DÖKÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır ve tüm görüşmeleri onun iradesi ile gerçekleştiriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine destek vermektedir. Onun ortaya koyduğu ilkeler ve hassasiyetler herkes tarafından bilinmektedir. Bir çağrı ortaya çıktı, biz bunun pratiğe dökülmesini bekliyoruz. Nasıl bırakılacak, nereye bırakacaklar diye sorular soruluyor. Tabii ki devletimizin kapasitesi yüksek, önemli olan silah bırakma sürecinin başlamasıdır.”

ERDOĞAN NEVRUZ’A KATILACAK

- Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da nevruz kutlamasına katılacağını açıklarken “Nevruz’u Türk dünyasından Balkanlar’a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. 21 Mart’ta Haliç Kongre’de (İstanbul) Cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak” dedi.