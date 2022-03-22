Çelik: Orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz

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DİYARBAKIR ANNELERİ: “Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı’nın anneleri ziyaret etmemesini eleştirmiştim. Vicdan nöbetini yaptıkları yere gidilmesi gerektiğini söylemiştim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır’ın annelerinin ayağına gitmektir. Niçin annelerin yanına gidilemiyor?

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI: Hollanda Başbakanı Türkiye’ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO toplantısında bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Hem Zelenski hem Putin’le görüşmeye devam ediyor. Türkiye’nin politikasını herkes güvenilir politika olarak ifade ediliyor. Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi kararlılığı ve iradesi herkes tarafından takdir edilir noktada. En büyük amacımız kalıcı ateşkes olması ve barışın imzalanması.

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ADANA’DAKİ POLİS MÜDAHALESİ: Burada kuralımız, prensibimiz açıktır. Mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz. Görüntüler asla kabul edilemez, meşru sayılamaz. 28 Şubat yeniden canlanıyormuş... Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik.”

SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE SINIRLAMA 6 AY OLACAK



AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi, geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulan Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu oldu. Edinilen bilgiye göre toplantıda, düzenlemede değişiklikler gündeme geldi. Bu kapsamda, seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getirilen düzenlemede, atama ve tayinlerin dışında, seçimlerde vatandaşların son bir yıl yerine son 6 ayda bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Düzenleme bu haliyle kalsın, çok karıştırmayalım” talimatını verdiği belirtildi. (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)