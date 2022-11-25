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Çelik: Orantısız bir şey yok

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#Ömer Çelik#MKYK#AK Parti
Çelik: Orantısız bir şey yok
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Suriye’de terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarla ilgili yorumlara sert tepki gösterdi.

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Çelik özetle şöyle konuştu:

“İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırı sonrası gerek Türkiye içindeki gerekse TSK’nın operasyonları bazı çevreler tarafından ‘orantılı olmadığı’ gibi eleştiriler yapıldı. Bize orantılılıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. ‘PKK/PYD’yi DEAŞ’la mücadele için destekliyoruz’ demek dünyanın en büyük yalanıdır. Türkiye’nin savunma hakkından bahsedeceklerine ‘orantılılık’ diyorlar. Bizim 1 yılda karşılaştığımız eylemlerin yüzde biriyle karşılaşanların hukuku nasıl zorladıklarını biliyoruz. Orantısız bir şey yok.

TERÖR ÖRGÜTÜNE NİYE YAKINSINIZ

(Pençe-Kılıç operasyonuyla ilgili ABD açıklamaları) Beyaz Saray açıklaması daha doğru. Pentagon açıklamasında, askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir durum varsa terör örgütlerine yakın yerlerde ne yapıyorsunuz, niye seyrediyorsunuz?

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(Seçim takvimi) Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.”

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#Ömer Çelik#MKYK#AK Parti

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