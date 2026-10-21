Çelik: NATO’ya alternatif değil

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Çelik, özetle şunları aktardı:

KATILIMLAR GÖRECEĞİZ

“Önümüzdeki dönemde de hem milletvekili seviyesinde hem belediye başkanı, belediye meclis üyesi seviyesinde, pek çok katılımı hep beraber göreceğiz. Bütün bunlar partimizin Türkiye’nin geleceği için, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın güvenilir adres olduğunu, hem Türkiye’nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede, hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

FON ŞEYTANLARI

Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himayeyle de bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Burada temel mesele bütün gerçeğin açığa çıkması ve bu gerçeğin açığa çıkması ile birlikte de gereken, sonuçlara ulaşılmasıdır.

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SORUMLULARDAN TAHSİL

Bu fonların malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor ve geri kazanan değerlerin bu fon payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek Yüce Meclis bunu tartışacak. Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kime kimi kim nerede duruyor, hangi makam sahibi, bunların hiçbirinin önemi yok.

YÜCE MECLİS’İN ONAYI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, muhalefet tarafından istismar edilen bir konuydu. Önce bunun NATO’ya alternatif bir anlaşma olup olmadığı sorgulandı. NATO’ya alternatif olmadığını, tam tersine uluslararası güvenlik mimarisinin tamamlayıcı bir mekanizması olduğunu net bir şekilde ifade ettik ki NATO üyesi pek çok ülkenin de güvenlik mimarisinin tamamlayıcısı olarak içinde bulunduğu başka anlaşmalar da var. Yüce Meclis’in onayı ve anayasal süreçler dahilinde bu anlaşma Türkiye tarafından işletilecektir. Başka ülkelerin de bu anlaşmaya katılması, bu anlaşmanın prensipleri, amaçları açısından son derece kıymetli olacaktır.

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BÖLGESEL CAYDIRICILIK

Sayın Cumhurbaşkanımız hem bölgemizdeki bu anlaşmanın içerdiği Yakın Doğu, Orta Doğu bölgesi, hem Kafkasya, hem Balkanlar için çeşitli zamanlarda çeşitli modelleri gündeme getirmiştir. Ve bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Doğu Akdeniz’den aslında Kızıldeniz ve Körfez’e kadar uzanan bölgede bizim barış, istikrar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere karşı bölgesel caydırıcılığı ortaya koyma yaklaşımımızın bir ürünüdür. Her türlü yurtdışı görevi Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meclisin iradesine, anayasamızın 92. maddesine ve milli egemenlik ilkelerimize tam bir bağlılıkla gerçekleşmektedir. Bundan sonrasında da böyle olacaktır.

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SİLAH BIRAKILINCA

(Terörsüz Türkiye) Bundan sonrasında yapılması gereken bu kanunun gereklerini yerine getirmek, kanunun gerekleri yerine gelip de terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakılması gerçekleştiğinde kanun zaten otomatik olarak devreye girecek ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecektir.”