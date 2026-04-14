Çelik: Müzakereler sürmeli

Çelik dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısının ardından özetle şunları söyledi: “Bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad’da maalesef ilk turda bu barış görüşmeleri sonuçlanamadı. Bizim buradaki tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğidir. Bunun sağlanması için ateşkes ortamının muhakkak surette korunması ve devam ettirilmesi gerekir. Bu kadar ağır bir konuda bir turda bir sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi, nükleer program meselesi, birilerinin iddia ettiği nükleer silah meselesi, aynı zamanda orada savaşın sonunda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan bir konu bu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel güvenlik hem küresel güvenlik açısından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı.

DÜNYAYI ETKİLER

Hatta biz diyorduk buradaki tablo sadece bölge barışını değil, bütün dünyayı etkiler diye. Bakın gelinen noktada artık NATO meselesi içerisinde bile çatlak olacak. Batı ittifakının içerisinde bile çatlak olacak bir noktaya gelinmiş oldu. Tabii tüm bunlar olurken İsrail’in barışı sabote etme faaliyetleri aynen devam ediyor. Gördüğümüz gibi. Mesela ne yapıyor. Lübnan’da insansızlaştırmaya çalışıyor. Litani Nehri’ne kadar olan bölgeyi, Lübnan’ı işgal etmeye çalışıyor. Gazze’yi insansızlaştırmaya çalışıyor. Batı Şeria’yı da Gazzeleştirmeye çalışıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz.

Barış görüşmelerinin çok kapsamlı bir şekilde devam etmesinde fayda vardır diye değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerin ikinci turunun, üçüncü turunun olmasına Türkiye katkı vermeye devam ediyor. Barış iradesi olduğu için Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Türkiye’nin bir bütün olarak muhalefet partileri dahil Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarının korunması hususunda gösterdiği birlik ve bütünlük takdire şayandır. Bundan da bütün Siyonist emelleri olanların, emperyalist emelleri olanların, Türkiye’ye karşı husumeti olanların doğru mesajı alması gerekir.

İSRAİL’İN SINIRLARI

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde defalarca İsrail’in sınırları nedir diye sordu. İsrail’in buna verdiği bir cevap yok. Sınırlarını deklare etmeyen tek devlet İsrail. Ne için? Çünkü yayılmacılık ve işgalcilik devam etsin diye bunu yapıyor. Burada Türkiye’nin iradesi barıştan yanadır.

Hem bölgesel barışın korunması hem küresel barışın korunması açısından Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır. Türkiye bunu sonuna kadar koruyacaktır ve İslamabad’da bundan sonra ikinci tur olur, üçüncü tur olur, bu görüşmelerin yapılması gerektiğini ve bu şekilde yola devam edilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz.

(Terörsüz Türkiye) Meclis raporu yayınlandı. Odak PKK’nın silah bırakması. Ortak karar silah bırakmaktır. Odağımızı korumak lazım. Terörsüz Türkiye süreci devlet politikasıdır.”