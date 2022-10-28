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Çelik: Millet iradesine dayanan bir anayasa hava ve su kadar acil ihtiyaçtır

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#Ömer Çelik#AK Parti#Anayasa
Çelik: Millet iradesine dayanan bir anayasa hava ve su kadar acil ihtiyaçtır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 22:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce ‘Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün ‘Türkiye Yüzyılı’ dedi. Türkiye yüzyılı bir özgüven devrimidir. Türkiye'nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız” açıklamasını yaptı.

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TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlayan Ömer Çelik, "Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün "Türkiye Yüzyılı" dedi. Türkiye yüzyılı bir özgüven devrimidir.

Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur.  Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur. Türkiye'nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız.

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"BU BORCU ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu borcu ödemeye hazırız, AK Parti olarak bu borcu ödemeye hazırız. Bununla ilgili olarak milletin bize verdiği ödevi yerine getirmeye hazırız. İnşallah 2023 seçimleri bunun için bir milat olacak milletimizi bu anayasa ile buluşturacağız.

"CUMHURİYET HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ"

Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır. Cumhuriyetin geleceğini gençler temsil ediyor. Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor. 15 Temmuz'da ülkemizin üzerine çöken karanlık vesayeti, kendi milletine silah, tank doğrultan vesayeti yendik, Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakıyor. Şimdi, "Dünya beşten büyüktür" ilkesiyle küresel vesayetle mücadelemizi sürdürüyoruz.

"TÜRKİYE EKSENİNİ ANKARA MERKEZLİ KURMUŞTUR"

Şimdi bağışıklık konusunda bir avantajımız var. Onların yeni yeni karşılaştığı olayları biz on yıllarca uğraşmışız, aşmışız. Onların eksen kayması var dediği her konuda, Türkiye, eksenini Ankara merkezli kurmuştur. Terörle mücadelemiz dünyanın en meşru mücadelesidir. Hala bu ülkede insanların çeşitli şekillerde geçmişteki dışlanmışlıklarını böyle örtülü bir takım yasa faaliyetleri ile kırılgan halde tutmak doğru bir tutum olmaz. Onun için bunlar yasa dediğinde onun bütün riskleri görülerek Anayasa denildi. Türkiye bu meseleyi sosyolojik olarak psikolojik olarak kapattı. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme diyorsa çıkacak net bir şekilde özür dileyecek ve bu insanlara hayatları çalınmış gelecekleri çalınmış bu genç kadınlara bir teminat verecek.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Anayasa

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