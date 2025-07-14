Çelik: Meclis ‘göz’ olarak devrede

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“Bu sürecin birçok kısmını dünyadaki pek çok örnekle mukayese ediyorlar. Bu mukayeselere baktığınızda bunlar birbirini direkt karşılamıyor. Bu süreçte herhangi bir üçüncü göz yoktur. Dünyadaki pek çok süreçte bir başka ülke üçüncü göz olarak devreye girmiştir. Burada herhangi bir üçüncü göz yoktur. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kurduğu doğrulama mekanizması çerçevesinde bütün süreç takip edilecektir. Meclis, ihtiyaç duyulan düzenlemelerle ve tartışmalarla ilgili olarak bir göz olarak devreye girmiş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes şu anda görevinin başında ve olayı takip ediyor.

Dünyada sert güç unsurlarınızı kullanarak doğrudan terörle mücadeleyi verirsiniz, aynı zamanda da terör örgütünün feshedilmesi ve silahlarını bırakması için başka mekanizmaları da devreye sokarsınız. Bunun literatürdeki adı ‘yumuşak güç unsurları’dır. AK Parti iktidarlarından önce de MGK’larda, asker üyelerin önerisiyle teröristlerin silah bırakması, teslim olmasını teşvik edecek çok düzenleme yapılmıştır.”

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TEK VATAN TEK BAYRAK

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesinden taviz verilmeyeceğini, sürecin herhangi bir şekilde bir al ver, müzakere, pazarlık süreci olmadığını vurguladığını da belirterek “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini koruyarak, Türk milletinin değerlerini koruyarak geleceğe bakmamızdan, kendi egemenlik alanımız hukuk sistemimiz içerisinde bu çalışmaları yürütmemizden daha doğal bir şey yok” dedi.