Çelik Kubbe’nin omurgası Hisar’dan tam isabet

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Seri Üretim Projesi kapsamında gerçekleştirilen test, sistemin yeteneklerini daha da ileriye taşıdı. SSB Başkanı Haluk Görgün, “HİSAR O Bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi” dedi.

SEMALARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

SSB Başkanı Haluk Görgün şunları söyledi: “Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçleniyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O Bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km’de direkt vuruşla bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında Atış Kontrol/Komuta Kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR O sistemlerine kazandırdık. HİSAR O Sistemi’nin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”

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Haluk Görgün

KRİTİK TESİSLERİ KORUYACAK

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Hisar-O, 20+ kilometre sistem önleme menziline sahip.