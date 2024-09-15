Haberin DevamÄ±

Roketsan yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Tuz GÃ¶lÃ¼ Hisar AtÄ±ÅŸ AlanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen TEKNOFEST 2024 Roket YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lan Ä°kinci, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Murat Ä°kinci, TÃ¼rkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle bÃ¼yÃ¼k teknolojilere ulaÅŸmak ve uzay teknolojilerine eriÅŸmek gibi iki bÃ¼yÃ¼k hedefinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TEKNOFEST 2024 Roket YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n bu iki hedefi desteklediÄŸini ve genÃ§leri motive ederek geliÅŸimine katkÄ±da bulunduÄŸunu belirten Ä°kinci, burada her geÃ§en gÃ¼n baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

"KARA ATMACA EN KISA SÃœREDE TSK ENVANTERÄ°NE GÄ°RECEK"

Ä°kinci, Kara Atmaca'nÄ±n Roketsan tarafÄ±ndan geliÅŸtirildiÄŸini ve gerÃ§ekleÅŸtirilen atÄ±ÅŸlÄ± test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun sÃ¼reli uÃ§uÅŸunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kara Atmaca'nÄ±n aslÄ±nda Atmaca'dan tÃ¼rediÄŸini ve daha uzun menzilli bir fÃ¼ze olduÄŸunu belirten Ä°kinci, "Kara Atmaca, balistik fÃ¼zelerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki seyir fÃ¼zelerimizin en Ã¼st ailesini oluÅŸturan fÃ¼ze sistemimiz. Åžu anda baÅŸarÄ±yla testleri bitirildi, sonrasÄ±nda da SilahlÄ± Kuvvetlere dahil olacak. Kara Atmaca Ã¶zellikle SilahlÄ± Kuvvetlere dahil olduÄŸunda, derin vurma ve derin saldÄ±rÄ± kabiliyeti kara kuvvetlerimize Ã§ok ciddi bir katma deÄŸer saÄŸlayacak. OnlarÄ±n gÃ¼cÃ¼ne katbekat gÃ¼Ã§ katacak. En kÄ±sa zamanda envantere alÄ±p TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin kullanÄ±mÄ±na sunmayÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu.

Milli teknolojiyle Ã§izilen rotada gururla ilerlediklerini, Ã‡elik Kubbe Projesi'nin ana savunma sistemine entegre olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°kinci, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡elik Kubbe, TÃ¼rkiye'nin tamamÄ±nÄ± havadan gelecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± koruyacak hava savunma sistemini ifade ediyor. Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma FÃ¼ze Sistemi, hava savunma fÃ¼ze ailesi HÄ°SAR, uzun menzilli bÃ¶lge hava savunma sistemi SÄ°PER, lazer sistemiyle geliÅŸtirmiÅŸ ALKA yer alacak. Buradaki tÃ¼m Ã¼rÃ¼nler, ANKA'dan baÅŸlayarak, SUNGUR, SÄ°PER ile desteklenen son derece geliÅŸmiÅŸ bir hava savunma aÄŸÄ±na entegre edilecek. Ãœlkemizi en kÄ±sa zamanda bu seviyeye taÅŸÄ±mak istiyoruz ki bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã¼lkemize yÃ¶nelik gelecek hava tehlikelerine kendi teknolojimizle en Ã¼st seviyede karÅŸÄ± koyabilelim ve Ã¼lkemizi hava savunmasÄ± anlamÄ±nda Ã§ok ciddi bir aÅŸamaya getirelim. Ã‡elik Kubbe gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinde, bu sisteme sahip olan ender Ã¼lkelerden biri TÃ¼rkiye olacak."

Haberin DevamÄ±

Ä°kinci, Roketsan olarak en fazla Ã¼zerinde durduklarÄ± konularÄ±n baÅŸÄ±nda dron saldÄ±rÄ±larÄ± olduÄŸunu belirtti.

Bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± en etkin korumanÄ±n da lazer silahlar olduÄŸunu dile getiren Ä°kinci, sÃ¶zlerini, "Roketsan'Ä±n uzun zamandÄ±r TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri envanterine sunduÄŸu ALKA Ã¼rÃ¼nÃ¼ var. ALKA'yÄ± hem gÃ¼Ã§ olarak daha Ã¼st seviyelere taÅŸÄ±yacak yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapÄ±yoruz hem de birden fazla ALKA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± merkez gibi bir yapÄ±ya taÅŸÄ±yoruz. Bu da gelecekte kÃ¼Ã§Ã¼k dronlar tarafÄ±ndan oluÅŸabilecek tehdidi bertaraf etmek iÃ§in Ã¶zellikle hava savunma sistemlerimizin bel kemiÄŸi sistemlerinden biri olacak." diye tamamladÄ±.