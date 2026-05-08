Çelik kubbe ‘Saha’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji sistemleri havadan görüntülendi. İstanbul’da yapılan SAHA 2026’da sergilenen yerli ve milli savunma teknolojileri dikkat çeken görüntüler oluşturdu. 

Türkiye’nin hava savunma mimarisini oluşturan sistemler öne çıkarken, çekilen görüntülerde TAYFUN füzesi ile Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, TB3, TB2 ve K2 Kamikazesi dikkat çekti. Aselsan da SAHA EXPO 2026’da ÇELİK KUBBE’ye entegre edilecek yeni katmanları tanıttı.

Elektronik harp, yönlendirilmiş enerji ve anti-dron kabiliyetlerine sahip sistemler görüntülendi. Ilgar 3-lt, Koral AD, Miğfer, Gökalp, Gökberk 10 ve Ejderha AD 210 öne çıkan savunma sistemleri oldu. Yeni sistemlerin özellikle İHA ve dron tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlaması hedefleniyor.

