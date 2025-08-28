Çelik Kubbe gururu: Türkiye’nin ‘hava kalkanı’ envantere giriyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ASELSAN’ın Gölbaşı Yerleşkesi’nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazacağımız bu anlamlı törende sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. ASELSAN’ın 50. yılında, milletimizin gözbebeği bu şirketin gelecek 50 yılına yön verecek projelere öncülük etmenin bahtiyarlığı içindeyim.

ÜÇ DEĞERLİ HAMLE

Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki Çelik Kubbe bileşeni sistemlerin envantere girişidir. İkincisi Aselsan’ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü de Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelinin atılmasıdır. Şehitlerimizin ruhlarını da şâd edecek bu adımların savunma sanayimize ve TSK’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

İŞİ SANSA BIRAKAMAYIZ

Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Çünkü kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, açık ve net söylüyorum mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.

FARKLI KLASMANA ÇIKACAĞIZ

Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan’ın Çelik Kubbe’de sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha var. Sahadaki bütün sistemlerin birbiriyle anlık haberleşmesini ve entegre çalışmasını sağlayacak yapay zekâ destekli komuta kontrol yazılımını da Aselsan geliştiriyor. Çelik Kubbe’nin omurgasını oluşturacak bu yazılım sayesinde sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir.

ÜRETİME 14 YENİ TESİS

Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. Hizmete aldığımız tesisler arasında Hava Savunma Sistemleri Tasarım Ofisi, Radar Üretim ve Entegrasyon İlave Tesisi, İleri Mühendislik Malzemeler Araştırma Geliştirme Tesisi, Elektrooptik Sistemler Tasarım Ofisi, Güdümlü Mühimmat Sistemleri Tesisi, Teknopark İstanbul Araştırma Geliştirme Merkezi ve daha birçok kritik altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama yanında genç mühedislerimize yeni çalışma alanları açacaktır.

TEK SEFERDE EN BÜYÜK YATIRIM

Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN’ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü, 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Çok daha önemlisi bu yatırım, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası ayrıca Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisidir.”

100 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

- “ASELSAN sadece bir şirket değildir, aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan zorlu olduğu kadar destansı bir yolculuğun sembolüdür” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bundan tam 50 yıl önce 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan acı tecrübeler bize büyük bir ders verdi. O gün kendi silahını, kendi haberleşme sistemini üretemeyen bir milletin nasıl ağır bedeller ödediğini gördük. İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı ve o kıvılcım 1975’te kurulan ASELSAN ile dev bir meşaleye dönüştü. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım bugün 11 araştırma geliştirme merkezine, 12 bin 500’den fazla çalışana, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayii şirketinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil, diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projeye imza attı. Geliştirilen her projede ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ, TMS gibi kıvanç kaynağımız olan büyük şirketlerimizin yanı sıra binlerce kobimiz de görev alıyor. İrili ufaklı bu firmalarda 100 binden fazla insanımız istihdam ediyor.

7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bugün kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde 80’lere varan oranlarda yerli sistemlerle karşılıyoruz. Böylece normalde yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Savunma ve havacılık ihracatımız Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,9 artışla 989,6 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artarak 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Bunlar fevkalade gurur verici rakamlar.”

ASELSAN’DAN BİR ASELSAN DAHA DOĞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende ASELSAN’ın yeni yerleşkesine ilişkin şöyle konuştu: “Şu an içinde bulunduğumuz Gölbaşı yerleşkesi 800 dönüm bir alan. 2015 yılında ASELSAN’ın 40. yılında bu yerleşkedeki ilk tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. O zaman arkadaşlarımız, en az 30 senelik büyüme planlarını karşılayacak bir alana kavuştuklarını söylemişlerdi. 10 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük, 6 bin 500 dönümlük bir alanı ASELSAN’a tahsis ettik. Burada ASELSAN’dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare temiz oda, laboratuvar ve üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN’ın seri üretim kapasitesini 2 katından fazla artırarak ülkemizi sadece bölgesinde değil, dünyada da öncü bir konuma taşıyacak. İnşallah 2026’ının ortasında ilk tesisi devreye alacağız.

GÖVDE GÖSTERİSİNE TANIK OLDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edilen sistemler için“Salona gelmeden önce sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum” dedi: “Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ve ona bağlı on araç, ülkemizin hava savunmasında bir dönüm noktasıdır. Üç adet HİSAR Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi ve toplam 21 araç, caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT Hava Savunma Sistemi’yle erken ihbar radarlarımız, sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. 7 adet PUHU ve 2 adet REDET Elektronik Harp Sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.”

REZİL OLUP GİDECEKLER

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’ndaki törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bugün 881’i subay, 4 bin 130’u astsubay olmak üzere 2024-2025 eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte mezun ediyoruz. Bugün üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla birlikte kuşanan siz gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir, şu tablo Türkiye’nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir.

HEPSİNİ TEK TEK PÜSKÜRTTÜK

Şunu öncelikle ve özellikle belirtmekte fayda görüyorum; Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleneği olan bir devlettir. Bu aziz millet binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu’ya dün gelmedik, tarih sahnesine de dün çıkmadık. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizden almaya kalkanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Hamdolsun sarsılmaz bir iman ve iradeyle hepsini tek tek püskürttük.

Şuraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum; Bakın biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz. Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen, Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz.

Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız.

ZALİMLER MUTLAKA KAYBEDECEK

Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor. Ama biz binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz; Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır.”

YÜKSEKOVASPOR KADIN FUTBOL TAKIMI BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı Beştepe’de kabul etti.

Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra kadın futbolcuların destekleyicilerinden olan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yer aldı. Yüksekovaspor Kadın Takımı oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 30 numaralı ve üstünde Emine Erdoğan yazılı forma hediye etti. 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede başarılara imza atan Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Kristal Ayaklar Ödül Töreni için Ankara’ya davet edilen futbolcular arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Günsu ÖZMEN

EMİNE ERDOĞAN’DAN KRİSTAL AYAKLARA TEBRİK

- Kadın futbolunun teşvik edilip gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nin ikincisi dün akşam yapıldı. Cer Modern-Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 2024-2025 sezonuna damga vuran performans sahipleri ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yaptığı ve en üst düzeyde geniş katılımın gerçekleştiği törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan mesaj gönderdi. Emine Erdoğan’ın mesajını Hande Fırat okudu. Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi: “İkinci Kristal Ayaklar Ödül Töreni’ne nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira kadınların gücü, toplumun gücü, sesiyse milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki, bu cesur ve azimli kadınlar, kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir.”