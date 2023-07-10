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Çelik kasayı bagaja koyup çaldılar

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#Sarıyer#Mercedes#Sultangazi
Çelik kasayı bagaja koyup çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

İstanbul Sultangazi’deki bir mağazaya giren hırsızlar içerisinde 1 milyon TL değerinde döviz olan çelik kasayı çalıntı bir otomobile koyarak kaçtı. Polis çalıntı otomobili Eyüpsultan’da, iki hırsızı ise Fatih ve Kağıthane’de yakaladı. Diğer 3 hırsız aranıyor.

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İlk olarak Sarıyer’den Mercedes marka bir otomobil çalan 5 hırsız, bu otomobille Sultangazi’de bir işyerinin çelik kasasını da çaldı. Çelik kasayı dakikalar içerisinde mağazadan çıkartıp otomobilin bagajına koydu. Kasanın büyüklüğü nedeniyle bagaj kapağı kapanmasa da hırsızlar bu halde kilometrelerce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, soygunda kullanılan otomobili Eyüpsultan’da terk edilmiş olarak buldu. Otomobilde detaylı parmak izi incelemesi yapıldı. Devam eden çalışmalarda hırsızlardan ikisi Fatih ve Kağıthane’de yakalandı. Polis diğer 3 kasa hırsızını arıyor.

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#Sarıyer#Mercedes#Sultangazi

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