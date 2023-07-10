Çelik kasayı bagaja koyup çaldılar

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İlk olarak Sarıyer’den Mercedes marka bir otomobil çalan 5 hırsız, bu otomobille Sultangazi’de bir işyerinin çelik kasasını da çaldı. Çelik kasayı dakikalar içerisinde mağazadan çıkartıp otomobilin bagajına koydu. Kasanın büyüklüğü nedeniyle bagaj kapağı kapanmasa da hırsızlar bu halde kilometrelerce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, soygunda kullanılan otomobili Eyüpsultan’da terk edilmiş olarak buldu. Otomobilde detaylı parmak izi incelemesi yapıldı. Devam eden çalışmalarda hırsızlardan ikisi Fatih ve Kağıthane’de yakalandı. Polis diğer 3 kasa hırsızını arıyor.