Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı! Sikkeler için özel katalog yapmışlar

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın il dışından temin etmiş olduğu yüklü miktardaki tarihi eserleri şehirde piyasaya süreceğinin bilgisi alındı.

Ekiplerce yapılan uzun süreli takibin sonucunda, şüphelinin tarihi eserleri sakladığı adres tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda çelik kasa içerisinde özel hazırlanmış kataloglarda bin 536 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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