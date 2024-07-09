Çelik: Irkçılık arayan Avrupa’ya baksın

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası özetle şu açıklamayı yaptı: “Milli Takımımızdaki bütün ‘bizim çocukları’ tebrik ediyoruz. Büyük bir mücadele ortaya koydular. Merih Demiral kardeşimize verilen ceza asla kabul edilemez. Bu ceza UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklanmadan önce bu cezanın belli mahfillerde yayınlanması üzerinde siyasi gölge olduğunu gösterdi. Irkçılık vs. gibi konularda cezayı veremiyor, genel davranış kurallarına aykırılıktan veriyor. Burada Avrupalı siyasetçilere söz söylenmeli. Bunlar Merih Demiral’in gol sevincini bu şekilde hedef alırken, bakıyoruz PKK’nın sembollerine karşı sessiz kalıyorlar. Kuran-ı Kerim yakılmasını fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar ya da sessiz kalıyorlar. Aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa’daki seçim sonuçlarına, kendi toplumundaki birtakım gelişmelere ve ortaya koydukları çifte standartlarına baksın.

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SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ: (Suriye ile normalleşme) Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye halkının iradesinden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye’nin toprak ve milli bütünlüğüne karşı olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı değildir, teröristan kurdurulma çabalarına karşıdır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARININ MUHATABI DEĞİLİZ: Bizim açımızdan 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Muhalefet partilerinin bunu gündeme getirmeleri aslında kendi partileri ya da kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir. Kendi bünyelerindeki iç mücadeleyi erken seçim tartışmalarıyla yönetmek ya da örtbas etmek istemektedirler. Biz erken seçim tartışmalarının hiçbir şekilde muhatabı değiliz.

BU HAFTA YETİŞTİRECEĞİZ: (Sokak hayvanları düzenlemesi) Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Meclis’e yetiştirmeye çalışacağız.

HENÜZ BİR DAVET GERÇEKLEŞMEDİ: (Suriye Devlet Başkanı’yla görüşme) Bunun eylem planıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz bir davet gerçekleşmedi. Herhangi bir tarih de söz konusu değil. Davetin gerçekleşmesi ve zamanı nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde muhataplarımızla da mutabakata varılarak söz konusu olacaktır. Yer ve zaman konusunda bir netlik yok.”