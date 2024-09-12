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Çelik: Harbiyeli de imam hatipli de milletin değeri

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#Ömer Çelik#AK Parti#Kılıçlı Yemin Töreni
Çelik: Harbiyeli de imam hatipli de milletin değeri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kılıçlı yemin törenine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, “Harbiyeliler de imam hatipliler de bu milletin değeridir” dedi.

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, özetle şöyle konuştu: “Harbiyeliler de imam hatipliler de bu milletin değeridir. Sayın Özel, bu değerlendirmeyle böyle bir zıtlığı kurgulayarak, sorumsuz siyaset anlayışının bir örneğini ortaya koymuştur. Aynı şey 28 Şubat zihniyetinde de görülmüştü. Hangi okuldan mezun olursa olsun, kanunlar çerçevesinde faaliyet gösteren bütün bu kurumlardan mezun milletin evlatlarının, bu millete hizmet etmek için mezun olduğu açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük bu yaklaşım, provokatiftir.

NARİN HEPİMİZİN KIZI

(Narin cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı almaları için bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Narin hepimizin kızı olmuştur. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük laflar söylendi. Diyarbakır Anneleri’ne sahip çıkmayanlar, dağa kaçırılan kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar, bugün bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. ”

 

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#Ömer Çelik#AK Parti#Kılıçlı Yemin Töreni

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