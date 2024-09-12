Çelik: Harbiyeli de imam hatipli de milletin değeri

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, özetle şöyle konuştu: “Harbiyeliler de imam hatipliler de bu milletin değeridir. Sayın Özel, bu değerlendirmeyle böyle bir zıtlığı kurgulayarak, sorumsuz siyaset anlayışının bir örneğini ortaya koymuştur. Aynı şey 28 Şubat zihniyetinde de görülmüştü. Hangi okuldan mezun olursa olsun, kanunlar çerçevesinde faaliyet gösteren bütün bu kurumlardan mezun milletin evlatlarının, bu millete hizmet etmek için mezun olduğu açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük bu yaklaşım, provokatiftir.

NARİN HEPİMİZİN KIZI

(Narin cinayeti) Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı almaları için bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Narin hepimizin kızı olmuştur. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük laflar söylendi. Diyarbakır Anneleri’ne sahip çıkmayanlar, dağa kaçırılan kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar, bugün bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. ”