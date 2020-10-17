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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Çelik: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur

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Çelik: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar.
Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."

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