Çelik: Cumhur İttifakı’nda çatlak yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısına ilişkin açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

BU HAFTAYA ODAKLANIN

“Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar Cumhur İttifakı gibi ittifak görmedikleri için koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir irade. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile Cumhur İttifakı’ndaki bütünlükçü irade arasında fark var. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır.

(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli’nin programına bağlı ama siz salı, çarşamba, perşembeye odaklanın. Programlarına bağlı olarak bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

KEŞKE SİZİ DUYMASAM

(CHP Lideri Özgür Özel’e) Özgür Bey sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Hakkaniyet diyor ama Türk siyaset tarihinin hakkaniyetten en uzak bir figür gibi hareket ediyor. Sert konuşursunuz, bunlar siyasetin doğasında var ama Özgür Özel’in konuşması bunlarla ifade edilecek konuşmalar değil. Bazen buna nasıl cevap verelim diyoruz. Kastımız şu; bunun seviyesine düşmeden cevap vermek. Son zamanlarda çığırından çıkmış durumda. Siyasi akıl ile siyasi argüman üreterek karşımıza gelsinler istiyoruz. İşim gereği dinlemek zorunda kalıyorum, böyle de bir eziyetle karşı karşıyayım. ‘Ömer Çelik kulak zarı problemi yaşıyor’ demiş, keşke sizi duymasam. Siyaseti buralara getirmemek lazım, bunlar ayıp şeyler.

CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimiz. Eleştirebilirsiniz, biz de cevabını veririz ama üslubunuz bu sınırları geçtiği anda biz de çizgimizi işletiriz. Bu iş hakarete, küfre, saldırganlığa gelirse hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Yargı makamlarına doğrudan küfrediyor. Bu, CHP tarihinde de görülmüş bir şey değil. Fezleke meselesi de dahil olmak üzere kimse hukukun dışında değil.”