Çelik: CHP millet iradesiyle kavgalı

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AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi: “Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

SİYASİ FANATİZM DİLİ

(CHP Lideri Özel’e) Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir.

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Sayın Özgür Özel, büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.

‘CUNTACILIK’ EŞİTTİR CHP

Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP, siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır.

KARŞILIKLARI VERİLECEK

CHP, kendilerine yakışacak ifadeyi bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad’a kullanmadığı ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir. Özgür Özel döneminde CHP’nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir. CHP’de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

SURİYE’DEKİ OLAYLAR

Son bir haftada Suriye merkezli olaylar karşısında İsrail’den açıklamalar geliyor. Biz bölge barışı için çalışmaları sürdürüyoruz. İsrail, güvenlik dalgalanmasını ortaya çıkarıyor.”

ERDOĞAN’LA DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BU HAFTA

ÇELİK, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile DEM heyeti görüşmesi sorulunca, “Cumhurbaşkanımız bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti’den görüşme talebi geldi. Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirilebilir” diye konuştu.

AHMED ŞARA CUMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE

ÖMER Çelik, Suriye’nin yeni liderinin Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Çelik “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 11 Nisan Cuma günü Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelecek” dedi.