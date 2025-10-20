Çelik CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçildi

Haberin Devamı

Toplam 655 delege sayısıyla gidilen kongreye, Özgür Çelik tek aday olarak girdi. Delegeler 40 kişilik yeni İstanbul İl Yönetimi, 9 kişilik İl Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile 192 Kurultay delegesini belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı kongrede konuşan Özgür Çelik konuşmasında Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasına ilişkin, “Bir de kendilerine CHP’liyim diyen ve kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var. İşte er meydanı burası. İşte minder burada. Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin buyurun aday olun, yarışalım” dedi. Özgür Çelik salona tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile girdi. CHP Genel Başkan yardımcıları, parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri, delegeler ve partililerin katıldığı kongrede Özgür Çelik’i yalnız bırakmayanlar arasında annesi Naciye Çelik ve babası Mahmut Çelik de vardı. Çelik oylama sonucu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.