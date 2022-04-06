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Çelik: Buça’da olanlar büyük bir facia

#MKYK#Ömer Çelik#Buça
Çelik: Buça’da olanlar büyük bir facia

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Ukrayna’nın Buça kentindeki katliama yönelik, “Son derece üzüntü verici. Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması. Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir faciadır” dedi.

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Çelik, özetle şöyle konuştu:

“Nihayetinde savaşı bitirecek olan diplomatik çabanın liderler düzeyine taşınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki lidere de hazırlıklarımızın tam olduğunu, ev sahipliği yapabileceğimizi defalarca bildirdi. Taslağın ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul ya da Ankara’da bu görüşmeyi yaparak savaşı bitirmek konusunda çabamızı bir sonuca ulaştırmış oluruz. Türkiye’nin güvenilir arabulucu olma niteliği herkes tarafından takdir edilmektedir. Ukrayna’ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusunda ortaya koyduğumuz diplomatik çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ

Savaş hukukuna uymayan bir takım eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı maalesef görülmektedir. Gelinen noktada Türkiye, NATO içerisindeki güvenilir iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Hem de Rusya, Ukrayna ve diğer komşuların gözünde sözüne güvenilir, barış yanlısı bir ortak olarak iradesini ortaya çıkarmıştır. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyenler aynı zamanda Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyordu. Halbuki görüldü ki NATO içinde Türkiye’nin rolü asla tartışılamaz. AB’nin Türkiyesiz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB’nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde Türkiye’nin de olması gerekir. Merkel ve Sarkozy döneminde Türkiye aday olarak katılıyordu. Daha sonra ortadan kalktı.

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#MKYK#Ömer Çelik#Buça

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