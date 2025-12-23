Çelik: Bir ülkede iki ordu iç savaş çıkarır

Haberin Devamı

Çelik dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK sonrası özetle şu açıklamaları yaptı:

RAPORLARIMIZDA İLKELER BENZER

“Meclis’teki komisyonumuz Terörsüz Türkiye çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda çok önemli bir aşamayı tamamladı. Bugün gelinen noktada artık raporlar yazılmış, siyasi partiler tarafından hazırlanan raporlar teslim edilmiştir. Kuşkusuz partilerin raporları arasında farklılıklar var. Tabii ki olabilir. Zaten parlamento çalışmasının esası budur. Burada diyalektik bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır. Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem biz hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği raporlarda ortaya koyulan ilkeler benzerdir. Bölgeyi terörsüz bir ortama kavuşturmak için çalışıyoruz. Süreçte yol haritası işliyor. Terörün amacına ulaşması engelleniyor.

FESİH VE SİLAHLARIN YAKILMASI

AK Parti olarak komisyona sunduğumuz raporda görüşlerimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Boşaltılan mağaralar ve sembolik düzeyde bırakılan silahlar var. Terör örgütünün bütün şube ve uzantılarıyla birlikte fesih edilmesi esas amaçtır. Fesih konusu fiili durum haline gelmeli. Retorik olmaktan çıkmalı. Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte pek çok konunun stresten kurtulmuş şekilde daha net bir şekilde ele alınabilmesi mümkün olacaktır. Odağımız PKK’nın feshi ve silahların yakılmasıdır. Şimdiye kadar boşaltılan mağaralar var. Bırakılan silahlar var.

SDG İLE BİRLİKTE FESHEDİLMESİ

Tabii bu süreç, entegre bir şekilde “terörsüz bölge” olarak ifade ettiğimiz süreçle de yakından ilişkilidir. PKK terör örgütünün; bütün şube ve uzantılarıyla, yani Suriye’deki SDG ve Avrupa’daki ideolojik ve finansal illegal yapılanmalarıyla birlikte feshedilmesi esas amaçtır. Terörün, yıllar içerisinde demokrasimiz üzerinde oluşturduğu bir stres, hukuk devletimiz üzerinde meydana getirdiği yüksek bir tansiyon vardır. Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte, bugün bu konularla ilgili hukuki ya da siyasi düzeyde tartışılan pek çok meselenin, bu stresten ve yüksek tansiyondan arınmış şekilde, daha net ve daha sakin bir biçimde ele alınabilmesi mümkün olacaktır.

DEMOKRATİKLEŞME MADDELERİ

Burada demokratikleşme ile ilgili pek çok gündem maddesi konuşulmaktadır. Biz bu demokratikleşmeyi meşru alan içerisinde değerlendirdik. Bu, her zaman bizim perspektifimiz olmuştur. Bunu, konuya özgü ya da meseleye özgü dar bir perspektif olarak ele almadık; bunu her zaman indirgemeci bulduk. Tam tersine, tümdengelimci bir yaklaşımla Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki siyasal ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını ve dünya sistemi içerisindeki büyük millî çıkarlarının korunmasıyla ilgili rolünü gerçekleştirebilmesini sağlayacak; milletimizin huzur ve refahına dönük ihtiyaçların karşılanmasına imkân verecek bir perspektif olarak ele aldık. Raporumuzda da buna değindik. Dolayısıyla tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında; ebedî kardeşliğimize ve ebedî birlikteliğimize sahip çıkarak, kaderdaşlık ve vatandaşlık ilkeleri çerçevesinde geleceğe yürüyeceğiz.

ENSARİOĞLU’NUN SÖZLERİ

(Galip Ensarioğlu’nun açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin çizdiği politika çizgisi hem kabinedeki bütün arkadaşlarımız tarafından hem de bizim genel başkanımız olarak aynen takip edilmektedir. Burada SDG konusunda Bakanlarımız arasında bir görüş farklılığı yoktur. Diyarbakır vekilimiz Galip Ensarioğlu bir açıklama yaptı ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Galip Bey bugün bir açıklama yapmış kendisinin başka bir şeyi kastederek bu sözleri söylediğini, herhangi bir bakanımızı kastetmediğini ifade ediyor. Bunu da kayda geçirmiş olayım.

BİR ÜLKEDE İKİ ORDU OLMAZ

(SDG’nin Suriye Ordusu’na entegrasyonu) Millî Savunma Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi, burada entegrasyonun ferdi olması gerekmektedir. SDG tarafından zaman zaman şu yönde talepler gelmektedir: ‘Biz blok hâlinde, özel bir güç olarak sistemin parçası olalım.’ Ancak bunu daha önce de söyledik; bunun ne anlama geldiğini başka ülkelerde görüyoruz. Bir ülkede iki ordu olmaz, iki silahlı güç olmaz. Ordu düzeyinde iki silahlı yapının varlığı, iç savaş senaryosu demektir. Böyle bir senaryoda Araplar kaybeder, Türkmenler kaybeder, Kürtler kaybeder; Aleviler, Sünniler, Nusayriler, Ezidiler, Şiiler herkes kaybeder. Bizim arzu ettiğimiz ise Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın birlikte kazandığı; kardeşçe, onurlu, refah ve barış dolu bir geleceğin bölgemizde inşa edilmesidir.”