Gündem Haberleri

Çelik: AK Parti deprem bölgesinde

Güncelleme Tarihi:

Çelik: AK Parti deprem bölgesinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Asrın felaketi sonrası yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz” dedi.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Osmaniye’yi ziyaret eden Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, “Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz. Hatay’daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. ‘Yapılmaz’ denilen işler yapıldı” diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine de değinen Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının bölge barışı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir. Suriye’yi bütün Suriyeliler birlikte yönetsin vurgusu yapıldı” dedi.

 

