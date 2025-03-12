Çelik ailesinin büyük dramı

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Antalya Kepez’de yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen Çelik çiftine, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras (9) adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne-baba, çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras’ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Aras’ın, evin penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerken, ‘Ben de oynamak istiyorum’ dediğini belirten çift, doktorun teklifini kabul etti.

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PROTEZ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ

Protezle ayağa kalkıp yaşıtları gibi oynamak isteyen Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras’ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle anne Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik’e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi. Çelik ailesi, protez borcunu ödemek ve yeni protez alınması için yardım bekliyor.

‘KÜÇÜLÜNCE BACAĞIMI ACITIYOR’

Protezleri olmadan hareket etmenin zor olduğunu söyleyen Aras Çelik, “Okula tekerlekli sandalyemle gidiyorum. Protez küçülünce bacağımı acıtıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olduğu için şanslıyım, okula kendim gidebiliyorum. Çok koştuğumda dizlerim kızarıyor” diye konuştu.

Aras’ın çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten anne Özlem Çelik, “Çok hareketli, çok neşeli, herkesle sohbet ediyor. Aras büyüdüğü için şu anki protezleri de kullanamıyor” dedi. Aras’ın okula tekerlekli sandalyesiyle gittiğini söyleyen Çelik, “Tekerlekli sandalye ile bir yere kadar hareket edebiliyor. Yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Beden eğitimi dersine katılmak istiyor. Yapamayınca o da biz de çok üzülüyoruz. Yeni protezi için yeniden yardım toplamak zorundayız. Kendi bütçemizle altından kalkamıyoruz. Aras’ı rahat ettirmek istiyoruz” dedi.