Celal Tilgen (Şeker Hoca) kimdir, neden öldü? İşte Şeker Hoca'nın hayatına dair bilgiler

Malatya’da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi.

Celal Tilgen (Şeker Hoca) Hakkında

Malatya’da ilk defa cuma namazı vaazında laptop kullanarak dikkatleri üzerine çeken Şeker Cami İmamı Celal Tilgen, kentte birçok sosyal etkinlikte adını duyurmuştu. Malatya’nın en renkli kişilerinden biri olan imam Celal Tilgen, cami içerisinde galoş uygulaması başlatarak, birçok çevreden takdir almıştı. Şeker Hoca en son olarak da camide ayakkabıları çalınan cemaat için bir uygulama başlatmış ve namaza gelen herkesin ayakkabılarını sigortalatmıştı. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

Basın Yayın Halkla İlişkiler mezunu olan Tilgen'in ilginç icraatlerinin başında camide galoş zorunluluğu, internet üzerinden vaaz ve vaazlarının arasına reklam almak geliyordu.