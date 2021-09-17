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Celal Şengör’den taciz skandalı

#Prof. Dr. Celal Şengör#Taciz#İTÜ
Celal Şengör’den taciz skandalı

Prof. Dr. Celal Şengör’ün katıldığı Zoom etkinliğinde öğrencisine uyguladığı tacizi ‘anı anlatır’ gibi rahat şekilde anlatması tepki çekti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün 20 Ağustos’ta internete yüklenen, dün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekti. Zoom toplantısına ait video kaydında Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir öğrencisini taciz ettiği anları anlatıyor. Şengör videoda şu ifadeleri kullanıyor: “O kadar kızdırdı ki, Saniye’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.”

İTÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Video Twitter’da büyük tepki çekerken, “marifetmiş gibi pişkin pişkin gülerek öğrencisine cinsel taciz uyguladığını anlatan Şengör’ün yaptığı cezasız kalmamalı” yorumları yapıldı. İTÜ Kadın Dayanışması Twitter hesabından da “Bizleri “terbiye” ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz” paylaşımı yapıldı.

İLK ANISI DEĞİL

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Daha önce de katıldığı bir canlı yayında kütüphanede gördüğü bir kızdan bahsederken “Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim” sözlerini kullanan Şengör büyük tepki çekmişti.

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#Prof. Dr. Celal Şengör#Taciz#İTÜ