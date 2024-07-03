×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Celal Bayar’ın kızı hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Celal Bayar#Nilüfer Gürsoy#Vefat
Celal Bayar’ın kızı hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, İstanbul’daki evinde 103 yaşında hayatını kaybetti. Gürsoy bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberin Devamı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Dr. Nilüfer Gürsoy’un vefat ettiğini duyurdu. Uysal paylaşımında, “Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi’yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Dr. Nilüfer Gürsoy, bugün (çarşamba) Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. 

Haberin Devamı

VEKİLLİK YAPMIŞTI

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar’ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy’un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisi’nden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Dr. Gürsoy, aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Celal Bayar#Nilüfer Gürsoy#Vefat

BAKMADAN GEÇME!