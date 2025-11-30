Celal Adan Kapalıçarşı esnafıyla buluştu… Terörsüz Türkiye’yi anlattı

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, dün Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ için “Büyük bir yürek ortaya koyduğunu ve inisiyatif altığını” ifade eden Adan, “Hayırlı günler komşum. Derdin derdimizdir” temalı sohbet toplantılarının temel amacının milletin sesine kulak vermek, vatandaşlarla aynı masada buluşmak ve dayanışmayı güçlü tutmak olduğunu söyledi.

ESNAFTAN DESTEK

Kapalıçarşı esnafının tam desteğini alan Celal Adan özetle şunları söyledi: “Dipte köşede bu işi bozmak isteyenler var. Elbette bazı çevreler Türkiye’nin birliğine, beraberliğine kastetmek için bazı organizasyonlar düşüneceklerdir. Türk milleti güçlüdür, kuvvetlidir. Hele milletimizin desteğini aldıktan sonra Türkiye’ye kimse bir daha terörü getiremeyecektir. Terör örgütünün maliyeti yüksektir.

Terör bitince refah gelecektir. Türkiye ekonomisi daha güçlü olacaktır. Daha mutlu olacağız. Allah milletimizin birliğini bozmasın. Devletimizin yüceliği gittikçe devam etsin.”

BAHÇELİ’YLE KONUŞTU

Kapalıçarşı Esnafları Derneği’ni ziyaret eden Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayıp toplantıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Kapalıçarşı Dernek yöneticileri Hasan Fırat ve Fatih Kurtulmuş, Bahçeli’ye sürece desteklerini ve teşekkürlerini iletti.