Çekyatta ölü bulundu

Yapılan incelemede, Yüksel’in sert cisimle başına vurulduğu, yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Öldürüldükten sonra battaniyeye sarılan Yüksel’in çekyatın içerisine konulduğu tespit edildi. Yüksel’den 18 Şubat’tan beri haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu da öğrenildi.

‘HİÇ KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜ YOKTU’

Komşu Ali Eken, Yüksel ile son görüşmesini şöyle anlattı: “Kahve içmiştik. Dert yanıyordu, ben de ‘Nasıl istiyorsan öyle hareket et’ dedim. ‘Bu senin hayatın, bizler sana elimizden geldiğince yardımcı oluruz’ dedim. Son görüşmemiz bu şekilde olmuştu. ‘Umre işim var, o görevimi yapacağım’ dedi. Hiç kimseye karşı kötülüğü olmadı. En kısa zamanda bu olayın çözülmesini isterim.”

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