×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çektiği videoyla hafızalara kazınmıştı | Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Fenomen#Sosyal Medya#Fehmi Kaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 17:42

Konya'da 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu sosyal medyada viral olan Hasan Fehmi Kaya (42), kamyonunda ölü bulundu. Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi 515 Sokak’taki park alanında meydana geldi. Çevredekiler, 42 VZ 153 plakalı kamyonun şoför mahallinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çektiği videoyla hafızalara kazınmıştı | Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Ekipler, yaptığı inceleme adının Hasan Fehmi Kaya olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Diyabet hastası olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Kaya'nın 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu sosyal medyada viral olduğu ortaya çıktı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir garip olay İç çamaşırındaki DNA onu ele verdi... Yakalanınca Bağırsaklarım rahatsızdı dediBir garip olay! İç çamaşırındaki DNA onu ele verdi... Yakalanınca 'Bağırsaklarım rahatsızdı' dediHaberi görüntüle

Çektiği videoyla hafızalara kazınmıştı | Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Çektiği videoyla hafızalara kazınmıştı | Sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenomen#Sosyal Medya#Fehmi Kaya

BAKMADAN GEÇME!