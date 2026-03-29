Çektiği videolarla sitede yaşayanları tedirgin ediyordu, tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 23:59

Başakşehir'de site içerisinde çektiği videoyu sanal medya hesaplarından paylaşarak görüntülerle sitede yaşayan kişilerde tedirginlik oluşturduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sitede çektiği videoyu sanal medya hesaplarında paylaşan şüpheli, sitede yaşayan kişilerde tedirginlik oluşturdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheli G.K.(25)'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli G.K. çıkarıldığı mahkemece 'Şiddet kullanarak hayvanlara ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

