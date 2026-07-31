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Çektiği son düğün kendi sonu oldu

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#Cinayet#Arnavutköy#Fotoğrafçı
Çektiği son düğün kendi sonu oldu
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

Fotoğrafçı Ferhat Açık, düğün fotoğraflarını çektiği damat Okan Kılıç ve akrabaları tarafından vahşice katledildi. ‘Çekim var’ yalanıyla ormana götürülen Açık, banka hesabında para çıkmayınca arabasını gasp etmek isteyenlere direnince boğazı kesilerek öldürüldü. Geride Açık’ın deklanşöründen çıkan bu düğün karesi kaldı.

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İSTANBUL'da iddiaya göre, Okan Kılıç (25) düğününde fotoğraflarını çekmesi için fotoğrafçı Ferhat Açık (21) ile irtibata geçti. Kılıç bu süreçte Açık ile yakın arkadaşlık kurdu ve düğünden sonra da arkadaşlığını sürdürdü. İddiaya göre, Okan Kılıç, kardeşi Rıdvan Kılıç (20) ve akrabası Poyraz Kaya (19) mayıs ayı içerisinde Ferhat Açık'ı kaçırarak parasını almak için ilk girişimde bulundu. Açık'ın bir arkadaşıyla gelmesi üzerine, Okan Kılıç, kaçırma eylemini gerçekleştiremedi. Kılıç, 12 Temmuz'da tekrar Açık'ı arayarak, "Arnavutköy'de çekim yapmamız lazım, sen aracınla gelip bizi alır mısın?" diyerek kandırdı. Kendi aracıyla Okan ve Rıdvan Kılıç ile Poyraz Kaya'yı alan fotoğrafçı Ferhat Açık, Arnavutköy'deki ormanlık alana gitti.

Burada Ferhat Açık alıkonuldu. Banka hesabında para olmadığını gören şüpheliler, Açık'ın aracını kendi üstlerine geçirmeyi denedi. Açık, kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şahıslar Ferhat Açık'a, ağabeyi Habip Açık'ı arattırıp zorla "Abi çekim için kimliğime ihtiyacım var, Okan gelecek ona kimliği ver" dedirtti. Yaşanan kargaşa ve bağrışmalar üzerine şüpheliler, Ferhat Açık'ı 8 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Şüpheliler Açık'ın cansız bedenini ormana gömerek kaçtı.

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Çektiği son düğün kendi sonu oldu

Okan Kılıç, Ferhat Açık'ın telefonundan ağabeyi Habip Açık'a, "Başım belada, namus meselesi yüzünden yurtdışına çıkmam gerekiyor. Acil arabayı satıp parasını hesabına at" diyerek mesaj gönderdi. 3 şüpheli Ferhat Açık'ın aracını da alıp ağabeyi Habip Açık'a giderek kimliğini aldı. Olaydan bir gün sonra aracı kendi üstüne almaya çalışırken noterdeki memurların şüphelenmesi üzerine panikleyen Okan Kılıç, noterden ayrılıp aracı Habip Açık'a teslim etti.

Habip Açık, kardeşi için kayıp ihbarında bulundu. Ferhat Açık'ın cep telefonunu Esenyurt'ta bir telefoncuya satan şüpheliler Van'a kaçtı. Polis, Ferhat Açık'ın cansız bedenini Arnavutköy'deki ormanlık alanda 26 Temmuz'da kadavra köpeği Zeyna ile buldu. Rıdvan Kılıç ve Poyraz Kaya Van'da yakalandı. Okan Kılıç ise sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla İran'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheliyle birlikte toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Çektiği son düğün kendi sonu oldu

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#Cinayet#Arnavutköy#Fotoğrafçı

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